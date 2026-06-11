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Плеттенберг рассказал подробности о будущем Гвардиола на фоне интереса «Реала»

Плеттенберг рассказал подробности о будущем Гвардиола на фоне интереса «Реала»
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Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол находится перед выбором, связанным с его будущим. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По информации источника, игроку предстоит выбрать между двумя путями: продлением контракта с «Сити» или трансфером в «Мадрид» этим летом. Отмечается, что «Бавария» на 100% выбыла из гонки. 24-летний центральный защитник пользуется огромным спросом, но считается слишком дорогим для мюнхенцев, которые не считают необходимостью укреплять данную позицию столь дорогостоящим футболистом.

Ранее сообщалось, что сам защитник хотел бы перейти в «Реал». Также к хорвату проявляла интерес «Барселона».

Йошко Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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