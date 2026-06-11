Владислав Тороп попал в базу данных «Миротворца»*

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп внесён в базу данных украинского портала «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте ресурса. Торопу вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках акции перед матчем в Фонбет Кубке России.

Торопу 22 года, он является воспитанником академии ЦСКА. Футболист дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. Также в составе армейцев голкипер завоевал серебряные и бронзовые медали национального первенства.

За первую команду ЦСКА Владислав играет с 2020 года.

* — запрещён в РФ.