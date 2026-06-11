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ФИФА и FIFPRO заключили историческое соглашение о праве вето для футболистов

ФИФА и FIFPRO заключили историческое соглашение о праве вето для футболистов
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Международная федерация футбола (ФИФА) и всемирный профсоюз игроков (FIFPRO) подписали исторический меморандум о взаимопонимании, кардинально меняющий систему управления профессиональным футболом. Как сообщает BBC Sport, футболисты впервые получат официальное представительство и право вето при принятии ключевых решений в отношении календаря и трансферной системы, а также статус наблюдателей с правом голоса на Совете ФИФА. Главным условием сделки стал отзыв иска профсоюза от октября 2024 года о «злоупотреблении доминирующим положением» из-за перегруженного графика матчей.

Новое соглашение гарантирует игрокам жёсткую защиту от неправомерных действий клубов, включая удержание паспортов или принуждение к индивидуальным тренировкам. В таких ситуациях футболисты смогут разрывать контракты в одностороннем порядке с выплатой всех задолженностей и компенсацией в размере до шести месяцев оклада.

«Это соглашение представляет собой важный шаг вперёд для футбола. Обеспечение того, чтобы игроки и их представители имели весомый голос в решениях, влияющих на их карьеру, выгодно не только футболистам, но и всей игре в целом», — цитирует издание президента FIFPRO Серхио Марчи.

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о сделке на стадионе «Ацтека» в Мехико накануне старта чемпионата мира, подчеркнув, что стороны пришли к полному согласию. При этом аналитики отмечают, что главная проблема перегруженного календаря до конца не решена, а Английская ассоциация профессиональных футболистов (PFA) пока не планирует отказываться от собственных судебных претензий к ФИФА.

«Речь идёт о единстве, о том, чтобы объединить всех вместе. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с FIFPRO, всё согласовано», — приводит слова Инфантино BBC Sport.

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