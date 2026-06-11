Главное с ЧМ-2026 на 11 июня: флаг России на арене, финал подготовки Англии и Португалии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: на стадионе перед матчем открытия вывесили флаг России, Англия и Португалия сыграли финальные товарищеские матчи в рамках подготовки к ЧМ-2026.

Главное с ЧМ-2026 на 11 июня:

Чемпионат мира — 2026 стартует сегодня, 11 июня. С расписанием матчей турнира можно ознакомиться по ссылке.