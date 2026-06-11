Главное с ЧМ-2026 на 11 июня: флаг России на арене, финал подготовки Англии и Португалии
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: на стадионе перед матчем открытия вывесили флаг России, Англия и Португалия сыграли финальные товарищеские матчи в рамках подготовки к ЧМ-2026.
Главное с ЧМ-2026 на 11 июня:
- Организаторы ЧМ-2026 вывесили российский флаг на стадионе перед матчем открытия турнира.
- Португалия обыграла Нигерию в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2026.
- Сборная Англии уверенно обыграла Коста-Рику в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2026.
- ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы за пару дней до старта ЧМ-2026.
- Президент Мексики высказалась о протестах в стране за день до старта ЧМ-2026.
- Дональд Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026.
- Арсен Венгер сделал заявление о Килиане Мбаппе перед стартом ЧМ-2026, упомянув «Реал».
- «Проблемы есть. Я ни о чём не жалею». Инфантино высказался о проведении ЧМ в США, Канаде и Мексике.
- В Африке с гневом восприняли решение США об отказе во въезде сомалийскому арбитру.
- Кристоф Дюгарри назвал фаворита чемпионата мира — 2026.
Чемпионат мира — 2026 стартует сегодня, 11 июня. С расписанием матчей турнира можно ознакомиться по ссылке.
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