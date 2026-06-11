Анчелотти высказался перед игрой сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался в преддверии стартового матча для национальной команды на чемпионате мира — 2026 с Марокко. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, на стадионе «Метлайф» в США. Начало — в 1:00 мск.

«Марокко — это сборная, которую многие посчитают нашим главным соперником на групповом этапе. Для нас эта игра может быть решающей в борьбе за первое место, потому что лидерство в группе даёт возможность получить более лёгкую сетку и простую дорогу на стадии плей-офф», — приводит слова Анчелотти AlmarssadPro в социальной сети X.

Бразилия и Марокко представляют группу C, где также выступают Гаити и Шотландия.