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Анчелотти высказался перед игрой сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Анчелотти высказался перед игрой сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался в преддверии стартового матча для национальной команды на чемпионате мира — 2026 с Марокко. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, на стадионе «Метлайф» в США. Начало — в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марокко — это сборная, которую многие посчитают нашим главным соперником на групповом этапе. Для нас эта игра может быть решающей в борьбе за первое место, потому что лидерство в группе даёт возможность получить более лёгкую сетку и простую дорогу на стадии плей-офф», — приводит слова Анчелотти AlmarssadPro в социальной сети X.

Бразилия и Марокко представляют группу C, где также выступают Гаити и Шотландия.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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