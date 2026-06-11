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Болельщик скончался на трибуне перед матчем сборных Португалии и Нигерии

Болельщик скончался на трибуне перед матчем сборных Португалии и Нигерии
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Болельщик, находившийся на трибуне в преддверии товарищеского матча сборных Португалии и Нигерии, скончался из-за сердечного приступа. Об этом сообщает онлайн-издание Diario de Leiria. По данным источника, у 77-летнего мужчины за несколько минут до начала матча в португальской Лейрии произошла остановка сердца. Он был доставлен в местную больницу, где позднее констатировали смерть.

Матч между португальцами и нигерийцами прошёл накануне, 10 июня. Встреча завершилась победой Португалии со счётом 2:1.

На чемпионате мира — 2026 национальная команда Португалии сыграет в группе с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

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