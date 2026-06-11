«Мы будем бороться до самого конца». Скалони — о настрое сборной Аргентины на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о настрое национальной команды на предстоящий чемпионат мира – 2026.

«Мы находимся в важном моменте, у нас всё хорошо. Это ничего не гарантирует, но игроки уверяют меня, что выложатся на полную и будут продолжать играть так, как играют. Они – настоящее зрелище как в атаке, так и в обороне. Они бегают так, будто завтра не наступит. Залетит мяч в ворота или нет – это второстепенно. Люди будут сопереживать этой команде, в этом я не сомневаюсь. Чемпионат мира выигрывает не та команда, которая играет лучше всех, на это влияют многие факторы. Мы будем бороться до самого конца», – приводит слова Скалони Olé.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. В рамках группового этапа турнира им предстоит сыграть с Алжиром (17 июня), Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня).