Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы будем бороться до самого конца». Скалони — о настрое сборной Аргентины на ЧМ-2026

«Мы будем бороться до самого конца». Скалони — о настрое сборной Аргентины на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о настрое национальной команды на предстоящий чемпионат мира – 2026.

«Мы находимся в важном моменте, у нас всё хорошо. Это ничего не гарантирует, но игроки уверяют меня, что выложатся на полную и будут продолжать играть так, как играют. Они – настоящее зрелище как в атаке, так и в обороне. Они бегают так, будто завтра не наступит. Залетит мяч в ворота или нет – это второстепенно. Люди будут сопереживать этой команде, в этом я не сомневаюсь. Чемпионат мира выигрывает не та команда, которая играет лучше всех, на это влияют многие факторы. Мы будем бороться до самого конца», – приводит слова Скалони Olé.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. В рамках группового этапа турнира им предстоит сыграть с Алжиром (17 июня), Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Скалони выступил с публичным посланием к болельщикам сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android