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В зоопарке Лейпцига попугай ара предсказал победителя матча открытия ЧМ-2026

В зоопарке Лейпцига попугай ара предсказал победителя матча открытия ЧМ-2026
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Синегорлый ара из зоопарка Лейпцига сделал прогноз на стартовый матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает немецкое издание Die Sachsen. Птица-оракул предсказала победу сборной Мексики, которая в 1-м туре сыграет против команды ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Процедура выбора была традиционной. Перед попугаем выставили два шара с названиями стран-участниц, и после небольших раздумий ара уверенно взял в клюв шар с надписью «Мексика». Директор зоопарка Йорг Юнхольд в шутку связал этот выбор с южноамериканским происхождением птицы и её «местным патриотизмом».

Зоопарк Лейпцига регулярно привлекает своих обитателей к футбольным прогнозам со времён чемпионата мира 2010 года и знаменитого осьминога Пауля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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