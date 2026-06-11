В зоопарке Лейпцига попугай ара предсказал победителя матча открытия ЧМ-2026

Синегорлый ара из зоопарка Лейпцига сделал прогноз на стартовый матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает немецкое издание Die Sachsen. Птица-оракул предсказала победу сборной Мексики, которая в 1-м туре сыграет против команды ЮАР.

Процедура выбора была традиционной. Перед попугаем выставили два шара с названиями стран-участниц, и после небольших раздумий ара уверенно взял в клюв шар с надписью «Мексика». Директор зоопарка Йорг Юнхольд в шутку связал этот выбор с южноамериканским происхождением птицы и её «местным патриотизмом».

Зоопарк Лейпцига регулярно привлекает своих обитателей к футбольным прогнозам со времён чемпионата мира 2010 года и знаменитого осьминога Пауля.