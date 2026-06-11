Лионель Скалони прокомментировал поиск замены Леонардо Балерди

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о поиске замены центрального защитника национальной команды Леонардо Балерди для участия в чемпионате мира — 2026. Ранее сообщалось, что игрок пропустит турнир из-за травмы икроножной мышцы правой ноги. Вчера, 10 июня, Аргентина провела товарищеский матч с Исландией (3:0).

«Возможно, мне понадобится ещё не один день на принятие решения. У нас есть представление о ситуации, но мы обсуждали её, и, возможно, нам понадобится день или два, потому что последняя игра меня удовлетворила и развеяла многие сомнения. Это помогло мне принять это решение. Есть два варианта, и мы подождём», — приводит слова Скалони Olé.

На предстоящем чемпионате мира в рамках группового этапа сборная Аргентины сыграет с Алжиром (17 июня), Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня).