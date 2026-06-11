Орлов — о Батракове: а нужен ли он «Зениту»?

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Алексея Батраков о гипотетическом переходе в «Зенит». Накануне россиянин заявил, что трансфер в петербургский клуб его не мотивирует на фоне перспективы поиграть в Европе.

«Батраков заявил, что «Зенит» на фоне Европы его не мотивирует? Ну, вы меня озадачили… Во-первых, а нужен ли он «Зениту»? Это нужно спрашивать Семака. Во-вторых, хочет ли он вообще оставаться в российском футболе? Моё мнение — он должен ещё сезон хотя бы поиграть за «Локомотив», чтобы устояться, чтобы крепче были ноги, руки, голова, мысли», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».