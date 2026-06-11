Папа Римский Франциск выступил с заявлением перед стартом ЧМ-2026 по футболу

Папа Римский Франциск в преддверии старта чемпионата мира по футболу 2026 года обратился к верующим и болельщикам со специальным посланием в социальных сетях, призвав помнить о ценности взаимопомощи и командного духа как в спорте, так и в повседневной жизни.

«Завтра начинается чемпионат мира, и многие будут смотреть эти матчи. Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь — это не гонка ради индивидуального хвастовства, а путь, который мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет делиться мячом, даже если он талантлив, ещё не до конца понял суть.

Помимо доброты и мягкости, христиане должны быть сострадательными, любить самоотверженно и стремиться к благу других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре — это сам Господь просит и получает, его приветствуют или отвергают, любят или презирают», — написал понтифик.

Чемпионат мира по футболу официально стартует на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где в матче открытия встретятся сборные Мексики и ЮАР.