«Без него невозможно было бы организовать ЧМ в США». Инфантино — о Трампе

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о вовлечённости президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в организацию чемпионата мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«У меня прекрасные отношения с президентом Трампом. Без его участия и вовлечённости было бы невозможно организовать чемпионат мира в США», – приводит слова Инфантино The Athletic.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.