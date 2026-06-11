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Эмирджан Гюрлюк покинул «Оренбург»

Эмирджан Гюрлюк покинул «Оренбург»
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«Оренбург» на своём официальном сайте объявил об уходе Эмирджана Гюрлюка. Футболист покидает стан оренбуржцев по истечении срока контракта.

«Благодарим Эмирджана за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Гюрлюк перешёл в «Оренбург» в июне 2023 года. С тех пор он провёл за команду 80 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в € 1,2 млн. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эмирджан продолжит карьеру в турецком «Коджалиэспоре».

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