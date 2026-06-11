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Суперкомпьютер предсказал исход матча открытия ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР

Суперкомпьютер предсказал исход матча открытия ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР
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Сегодня, 11 июня, состоится матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Суперкомпьютер статистической платформы Opta спрогнозировал исход предстоящей игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так, по версии искусственного интеллекта, с вероятностью в 66,3% победу одержит сборная Мексики. Шансы ЮАР на победу — 14,3%. Вероятность ничьей — 19,3%.

Напомним, встреча Мексики и ЮАР пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Это будет единственный матч первого игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Календарь ЧМ-2026
Таблица групп ЧМ-2026
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Мексика — ЮАР. Прогноз на матч открытия ЧМ-2026
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