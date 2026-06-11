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Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов, которые пропустят ЧМ-2026

Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов, которые пропустят ЧМ-2026
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Портал Transfermarkt представил символическую команду из наиболее дорогостоящих игроков планеты, которые не примут участия в чемпионате мира 2026 года. Суммарная рыночная стоимость этого состава, оставшегося вне турнира из-за невыхода их сборных, травм или решений тренерских штабов, составляет € 875 млн.

Наибольшее представительство в этой сборной получила Италия — сразу четыре игрока оборонительной линии во главе с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой (€ 45 млн) пропустят турнир, так как их национальная команда не смогла пройти квалификационный отбор. Самым дорогим футболистом среди тех, кто остался за бортом мирового первенства, стал грузинский вингер Хвича Кварацхелия, чья стоимость оценивается в €140 млн. Также в тройку наиболее дорогостоящих игроков, не попавших на ЧМ-2026, вошли англичанин Коул Палмер и испанец Фермин Лопес (оба — по € 100 млн).

Полностью символическая сборная звёзд, которые не сыграют на турнире, выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, € 45 млн).

Защитники: Федерико Димарко (Италия, € 50 млн), Риккардо Калафьори (Италия, € 55 млн), Алессандро Бастони (Италия, € 65 млн), Юрриен Тимбер (Нидерланды, € 70 млн).

Полузащитники: Доминик Собослаи (Венгрия, € 100 млн), Фермин Лопес (Испания, € 100 млн), Коул Палмер (Англия, € 100 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, € 140 млн).

Нападающие: Беньямин Шешко (Словения, € 75 млн), Виктор Осимхен (Нигерия, € 75 млн).

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