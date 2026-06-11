Президент ФИФА отреагировали на скандальный отказ во въезде в США арбитру из Сомали

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение об отказе во въезде на территорию США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану. Причиной решения властей стали подозрения в связях судьи с террористическими организациями. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это неприятно. Но, опять же, мы не контролируем всё. Стараемся решить всё. Иногда крики и вопли дают обратный эффект. Не верьте мне, если не хотите, но мы всегда стараемся найти решения. Мы не короли мира», — приводит слова Джанни Инфантино The Athletic.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.