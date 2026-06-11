Сборная Бразилии подверглась строгому досмотру при въезде в США

Игроки, сотрудники и члены руководства сборной Бразилии подверглись досмотру по прибытии в Нью-Джерси для участия в чемпионате мира – 2026. Об этом сообщает O Globo.

Процедура включала проверку личных вещей и обуви, а также использование металлодетектора. Досмотр проводился на взлётной полосе во избежание подобной проверки внутри аэропорта, что рассматривалось как способ экономии времени. Ранее аналогичным по строгости проверкам подверглась делегация Узбекистана.

Чемпионат мира – 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В рамках группового этапа сборной Бразилии предстоит сыграть с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).