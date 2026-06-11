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«Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026

«Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия ЧМ-2026
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Пресс-служба «Локомотива» пожелала удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира — 2026 с национальной командой ЮАР. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Это будет единственный матч первого игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот день настал! Сегодня стартует главный турнир планеты — чемпионат мира — 2026. И открывается он особенно интересным для нас матчем — Мексика с ЮАР. Большой удачи и победной игры Сесару Монтесу и его команде!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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