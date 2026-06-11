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Оркун Кёкчю: в США очень жаркая погода, но мы не должны использовать это как оправдание

Оркун Кёкчю: в США очень жаркая погода, но мы не должны использовать это как оправдание
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Полузащитник сборной Турции Оркун Кёкчю поделился впечатлениями от климатических условий в преддверии старта чемпионата мира по футболу 2026 года. Футболист отметил, что непривычно высокая температура воздуха осложняет подготовку, однако команда обязана адаптироваться к ситуации.

«Здесь очень жаркая погода, к которой мы не привыкли. В футболе такое случается, и мы не должны использовать это как оправдание. Мы хорошо готовимся и стараемся адаптироваться к этим условиям», — приводит слова Кёкчю издание Kartal Record.

Сборная Турции проводит финальный этап подготовки к чемпионату мира, на который национальная команда пробилась впервые за последние 24 года. Первый матч сборной Турции пройдёт в Ванкувере 14 июня со сборной Австралии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
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