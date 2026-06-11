Игроки сборной Франции согласовали размер бонуса за победу на ЧМ в день старта турнира

Футболисты сборной Франции согласовали с местной футбольной федерацией размер потенциальных премиальных выплат за победу на чемпионате мира — 2026. Стороны достигли компромисса в день старта турнира, сообщает журналист RTL Филипп Санфорш.

«Французская футбольная федерация (FFF) и игроки достигли окончательного соглашения по поводу бонусов за победу на чемпионате мира. После напряжённых переговоров, включавших вопрос о количестве билетов на каждый матч для семей, стороны пришли к окончательному соглашению перед прибытием в Бостон», — написал Санфорш в соцсетях.

Напомним, ЧМ-2026 стартует сегодня, 11 июня, матчем Мексика — ЮАР.