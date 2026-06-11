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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира — 2026

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира — 2026
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Известный портал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов, которые сыграют на предстоящем чемпионате мира — 2026. Рейтинг возглавил нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с общим годовым доходом в размере $ 300 млн.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков чемпионата мира по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду, сборная Португалии — $ 300 млн.
2. Лионель Месси, Аргентина — $ 140 млн.
3. Килиан Мбаппе, Франция — $ 95 млн.
4. Эрлинг Холанд, Норвегия — $ 80 млн.
5. Винисиус, Бразилия — $ 60 млн.
6. Мохамед Салах, Египет — $ 55 млн.
7. Садио Мане, Сенегал — $ 54 млн.
8. Джуд Беллингем, Англия — $ 44 млн.
9. Ламин Ямаль, Испания — $ 43 млн.
10. Гарри Кейн, Англия — $ 41 млн.

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