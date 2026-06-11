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Райс: на фотосессии перед ЧМ я был ярко-красным. Мама была мной недовольна!

Райс: на фотосессии перед ЧМ я был ярко-красным. Мама была мной недовольна!
Деклан Райс
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, что получил солнечный ожог во Флориде, где команда готовится к чемпионату мира.

«Думаю, все уже видели те снимки — на фотосессии я был ярко-красным. Мама была недовольна! В первый день по прилёте было тяжело привыкнуть к такой жаре. В Англии погода то жаркая, то холодная, а тут постоянно 30 градусов — это сразу бьёт по тебе. После недельного отдыха первая тренировка далась немного со скрипом, но следующие два дня чувствовал себя уже отлично. Вчера я играл 60 минут — столько и планировалось, но мог бы и дольше, так что я доволен», — цитирует Райса Mirror.

Накануне англичане провели товарищеский матч с Коста-Рикой (3:0), в котором Райс забил гол и провёл на поле 60 минут. Сборная Англии стартует на чемпионате мира 17 июня матчем с Хорватией в Арлингтоне.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
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