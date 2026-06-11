«Ещё раз обследовались, а там — беда…» Поздняков — о смертельной болезни Кулькова

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1989 года Борис Поздняков поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет.

«Мы много времени проводили вместе на работе. Как-то я заметил, что Вася начал хуже кушать и стал быстро худеть. При встрече сказал об этом Лене, его жене. Она женщина дотошная — заставила Васю провериться. Тогда доктора ничего не обнаружили, и они со спокойной душой улетели в отпуск в Испанию. После возвращения я спросил у неё: «Ну что, поел Вася любимых креветок?» Она вздохнула: «Почти ничего не ел…» Ещё раз обследовались, а там — беда… Третья степень рака. Вася мужественно перенёс эту новость. Не кричал о своей болезни, не жаловался…» — рассказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.