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«Ещё раз обследовались, а там — беда…» Поздняков — о смертельной болезни Кулькова

«Ещё раз обследовались, а там — беда…» Поздняков — о смертельной болезни Кулькова
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Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1989 года Борис Поздняков поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет.

«Мы много времени проводили вместе на работе. Как-то я заметил, что Вася начал хуже кушать и стал быстро худеть. При встрече сказал об этом Лене, его жене. Она женщина дотошная — заставила Васю провериться. Тогда доктора ничего не обнаружили, и они со спокойной душой улетели в отпуск в Испанию. После возвращения я спросил у неё: «Ну что, поел Вася любимых креветок?» Она вздохнула: «Почти ничего не ел…» Ещё раз обследовались, а там — беда… Третья степень рака. Вася мужественно перенёс эту новость. Не кричал о своей болезни, не жаловался…» — рассказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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