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«Я бы точно не стал рисковать». Маттеус — об участии Нойера в матче с Кюрасао

«Я бы точно не стал рисковать». Маттеус — об участии Нойера в матче с Кюрасао
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Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о том, что вратарю национальной команды Мануэлю Нойеру не стоит рисковать и играть в первом матче чемпионата мира – 2026. На групповом этапе Германия сыграет с Кюрасао (14 июня), Кот-д’Ивуаром (20 июня) и Эквадором (25 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы сказал, что Мануэлю Нойеру не обязательно играть против Кюрасао. Он не обязательно там нужен; соперники не будут часто бить по нашим воротам. Конечно, его цель — сыграть после возвращения к командным тренировкам на этой неделе. И если он будет в форме, он сыграет. Но если есть хоть малейший шанс повреждения икроножной мышцы, я бы точно не стал рисковать. Гораздо важнее, чтобы он играл в воротах против Кот-д'Ивуара и Эквадора», – приводит слова Маттеуса Bild.

Нойер пропустил последние товарищеские игры из-за травмы икроножной мышцы, однако сейчас уже вернулся к тренировкам.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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