На стадионе открытия журналист прервал эфир о турнире ради селфи с Шакирой

Репортёр латиноамериканского спортивного телеканала DSports Марсело Бенедетто прервал прямое включение с поля стадиона «Ацтека» в Мехико ради фотографии с поп-певицей Шакирой. Инцидент произошёл во время обсуждения предстоящих матчей чемпионата мира — 2026.

В разгар эфира Бенедетто заметил, что мимо бровки поля в сопровождении охраны проходит Шакира. Журналист сразу же объявил коллегам в студии: «Там идёт Шакира, я пойду искать Шакиру», после чего перестал говорить и направился в её сторону. Камера телеканала переключилась на певицу, зафиксировав, как Бенедетто подошёл к ограждению, за которым шла исполнительница, и сделал с ней совместное фото. Шакира поприветствовала репортёра и попозировала для снимка.

Ведущие в студии DSports встретили поступок коллеги смехом.