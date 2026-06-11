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Агент Головина рассказал, как игрок воспринял назначение Луиса главным тренером «Монако»

Агент Головина рассказал, как игрок воспринял назначение Луиса главным тренером «Монако»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, рассказал, как игрок воспринял назначение Филипе Луиса главным тренером команды.

«Александр воспринял назначение Филипе Луиса в «Монако» как профессионал. Будет интересно поработать с таким известным и сильным тренером», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последней тренерской должностью Филипе Луиса был бразильский «Фламенго», где он работал с 2024 по 2026 год и завоевал Кубок Либертадорес. «Монако» завершил прошлый сезон на седьмом месте турнирной таблицы Лиги 1.

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