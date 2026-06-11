Агент Головина рассказал, как игрок воспринял назначение Луиса главным тренером «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, рассказал, как игрок воспринял назначение Филипе Луиса главным тренером команды.

«Александр воспринял назначение Филипе Луиса в «Монако» как профессионал. Будет интересно поработать с таким известным и сильным тренером», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последней тренерской должностью Филипе Луиса был бразильский «Фламенго», где он работал с 2024 по 2026 год и завоевал Кубок Либертадорес. «Монако» завершил прошлый сезон на седьмом месте турнирной таблицы Лиги 1.