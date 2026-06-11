Хамес Родригес назвал игрока, который может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес полагает, что его партнёр по национальной команде, крайний нападающий «Баварии» Луис Диас может выиграть «Золотой мяч» — 2026. В завершившемся сезоне вингер провёл 51 матч на клубном уровне, забил 26 голов и сделал 23 результативные передачи.

«Луис Диас — один из основных претендентов на «Золотой мяч». А почему нет? На мой взгляд, он уже сейчас входит в пятёрку лучших игроков в мире. Если сборная Колумбии дойдёт до финала [чемпионата мира], то Диас сможет выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Родригеса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.