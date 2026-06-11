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«У Олисе есть потенциал затмить Мбаппе». Лотар Маттеус — о гонке бомбардиров ЧМ-2026

«У Олисе есть потенциал затмить Мбаппе». Лотар Маттеус — о гонке бомбардиров ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус рассказал, кто, по его мнению, станет лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2026.

«Кто станет лучшим бомбардиром? Возможно, Эрлинг Холанд, чья норвежская команда сильна и сплочена, он может стать приятным сюрпризом. Или Килиан Мбаппе, французская машина по забиванию голов. Однако я думаю, что у Майкла Олисе есть потенциал затмить своего соотечественника, потому что он не только забивает голы, но и является зрелищным футбольным волшебником. Я даже могу представить, как он выигрывает и звание лучшего игрока мира, и «Золотой мяч», особенно как чемпион мира – хотя конкуренция внутри сборной Франции, естественно, очень высока, среди них есть и победители Лиги чемпионов Усман Дембеле и Дезире Дуэ», – приводит слова Маттеуса Bild.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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