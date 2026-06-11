Гунько: Кульков понимал, что побороть болезнь невозможно, но оставался на позитиве

Бывший тренер молодёжки «Спартака» Дмитрий Гунько поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет. Гунько и Кульков поработали вместе несколько лет.

«С Кульковыми мы дружили семьями. Жили в одном ЖК: естественно, часто пересекались, ходили друг к другу в гости. Когда узнали эту ужасную новость, очень переживали, как могли помогали и были рядом. Тяжело вспоминать эти моменты: в последние недели он ужасно похудел. Но знаете, что удивительно? Даже в это страшное время Василий Сергеевич оставался на шутках и позитиве. Хотя и понимал, что побороть болезнь уже практически невозможно…» — рассказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.