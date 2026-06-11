Президент «Оренбурга» прокомментировал уход Гюрлюка из клуба

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал уход футболиста Эмирджана Гюрлюка из клуба. О расставании с турецким нападающим «Оренбург» объявила сегодня, 11 июня. Напомним, Гюрлюк перешёл в «Оренбург» в июне 2023 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эмирджан продолжит карьеру в турецком «Коджалиэспоре».

«Команда изменится существенно. У многих ключевых футболистов закончились контракты или арендные соглашения, они уходят. Мы были не против продлить контракт с Эмирджаном, но у него ряд предложений, с которыми не можем конкурировать по условиям», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Кириллом Волженкиным на «Чемпионате» читайте в ближайшее время.