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Ламин Ямаль стал послом доброй воли ЮНИСЕФ в 18 лет

Ламин Ямаль стал послом доброй воли ЮНИСЕФ в 18 лет
Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ. Объявление приурочено к Международному дню игры 11 июня, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

18-летний футболист стал одним из самых молодых послов в истории организации. Он будет продвигать право детей на игру и помогать программам поддержки несовершеннолетних в чрезвычайных ситуациях. По данным ЮНИСЕФ, более 90 млн детей в возрасте до пяти лет в мире не имеют доступа к игрушкам, а около 80 млн детей от двух до четырёх лет не играют со взрослыми дома.

Ямаль сотрудничает с ЮНИСЕФ с 2024 года. Партнёрство фонда с «Барселоной» длится два десятилетия: с 2006 по 2022 год логотип организации размещался на игровых футболках клуба.

В сезоне-2025/2026 Ямаль стал лучшим бомбардиром «Барселоны» во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 17 голевых передач. В Ла Лиге на его счету 16 голов и 11 результативных передач в 28 матчах. Он признан игроком сезона в чемпионате Испании и помог клубу выиграть титул.

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