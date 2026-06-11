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«Исключительно тренерское решение». Волженкин — об уходе Квеквескири

«Исключительно тренерское решение». Волженкин — об уходе Квеквескири
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал уход футболиста Ираклия Квеквескири из клуба. О расставании с 36-летним защитником «Оренбург» объявил сегодня, 11 июня. Квеквескири выступал за команду с лета 2025 года и за это время провёл 26 матчей, отметившись одной голевой передачей.

«Исключительно тренерское решение, основанное на видении футбола команды в следующем сезоне.

Отдельно хочу поблагодарить Ираклия за этот сезон. Он показал себя большим профессионалом и прекрасным человеком, который всегда держит своё слово. Квеквескири сыграл огромную роль в том, что команда осталась в Премьер-Лиге», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Кириллом Волженкиным на «Чемпионате» читайте в ближайшее время.

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