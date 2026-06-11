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Рамиз Мамедов: Кульков, Цымбаларь… За 10 лет человек 10 из бывших одноклубников ушло

Рамиз Мамедов: Кульков, Цымбаларь… За 10 лет человек 10 из бывших одноклубников ушло
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Бывший защитник «Спартака», пятикратный чемпион России Рамиз Мамедов поделился воспоминанием об экс-одноклубнике и друге Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет. Мамедов и Кульков поработали вместе несколько лет.

«Я часто навещал его в больнице, недели за две последний раз виделись. А 10 октября 2020 года Лена набрала: «Вася умер». И всё.

Многих ребят из тех, с кем играл, уже нет. Понятно, что самые близкие — это спартаковцы: Вася, Цыля. Но как Лёху Бахарева забыть? Или Беркетова, Белькевича, Гусина. За 10 лет человек 10 ушло…» — рассказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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