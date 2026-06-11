«Черноморец» объявил, что не будет играть во Второй лиге в следующем сезоне

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила, что команда не будет играть во Второй лиге сезона-2026/2027 из-за финансовых причин. Минувшую кампанию «Черноморец» завершил на 16-м месте Лиги Pari.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики «Черноморца»! Сегодня у нас непростые новости. Футбольный клуб «Черноморец» (Новороссийск) не прошёл лицензирование по финансовым критериям и, к сожалению, не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги в сезоне-2026/2027. Переговоры с потенциальными партнёрами и спонсорами велись до последнего, но ни один из них не смог предоставить клубу необходимые финансовые гарантии.

Мы понимаем ваше разочарование — мы переживаем эти эмоции вместе с вами. Но идти в сезон, не имея уверенности, что сможем его доиграть, — значит ставить под угрозу само существование одного из самых старых клубов страны. Мы не можем допустить такого риска. Поэтому мы выбираем другой путь — путь сохранения клуба. Молодёжная команда продолжит участие в Молодёжной футбольной лиге, а на её базе будет сформирован коллектив для выступления во Второй лиге (Дивизион Б), стартующей в марте 2027 года.

При этом «Черноморец» полностью выполнит все обязательства прошедшего сезона перед футболистами, сотрудниками и партнёрами — в полном объёме и в установленные сроки. Впереди новый этап. Чтобы двигаться к большим целям, клубу нужна стабильность, современная инфраструктура и сильный костяк из воспитанников новороссийского футбола. Добиться этого возможно только вместе — при объединении усилий бизнеса, власти и, конечно, наших болельщиков. Мы уверены: лучшие годы ещё впереди. 20 июня 2026 года состоится встреча руководства клуба с болельщиками, где мы готовы ответить на все интересующие вас вопросы и выслушать ваши предложения. О времени и месте проведения встречи сообщим дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы «Черноморца».