Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Получал ли я предложения? Да, конечно». Дешам — об интересе к нему со стороны «Реала»

«Получал ли я предложения? Да, конечно». Дешам — об интересе к нему со стороны «Реала»
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал своё наличие в списке кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала», а также рассказал о своём будущем после чемпионата мира – 2026.

«Я был в списках кандидатов на предварительном отборе. Помню, как мой сын в шутку говорил мне об этом, потому что со мной такое случалось два года. Я ушёл из «Ювентуса» в 2007 году и был почти во всех списках кандидатов, но сын говорил, что проблема в том, что я оказывался в них всегда. Правда это или нет, я не буду вдаваться в подробности, потому что это не имеет значения.

Получал ли я предложения? Да, конечно. Сейчас меня это не интересует. Самое важное – это сегодня и завтра. Завтра – чемпионат мира. Я всегда считал себя на службе у сборной Франции», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дидье Дешам: за границей моё признание как тренера, пожалуй, больше, чем во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android