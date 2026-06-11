«Получал ли я предложения? Да, конечно». Дешам — об интересе к нему со стороны «Реала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал своё наличие в списке кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала», а также рассказал о своём будущем после чемпионата мира – 2026.

«Я был в списках кандидатов на предварительном отборе. Помню, как мой сын в шутку говорил мне об этом, потому что со мной такое случалось два года. Я ушёл из «Ювентуса» в 2007 году и был почти во всех списках кандидатов, но сын говорил, что проблема в том, что я оказывался в них всегда. Правда это или нет, я не буду вдаваться в подробности, потому что это не имеет значения.

Получал ли я предложения? Да, конечно. Сейчас меня это не интересует. Самое важное – это сегодня и завтра. Завтра – чемпионат мира. Я всегда считал себя на службе у сборной Франции», – приводит слова Дешама RMC Sport.