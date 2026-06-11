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В «Черноморце» объяснили, как будет существовать клуб после отказа играть во Второй лиге

В «Черноморце» объяснили, как будет существовать клуб после отказа играть во Второй лиге
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал, как будет существовать клуб после отказа играть во Второй лиге из-за отсутствия финансирования.

«Мы сделали заявление в социальных сетях. К сожалению, мы не смогли подтвердить финансирование и не прошли по финансовым критериям на участие в дивизионе А «Золото» ФНЛ-2 сезона-2026/2027. Сейчас мы переориентируемся, клуб у нас остаётся. Наша молодёжная команда, которая участвует в своём первенстве, продолжает играть, она закончила благополучно чемпионат.

Уже на базе молодёжной команды в декабре мы будем подаваться на лицензию для участия во Второй лиге Б на сезон-2026/2027. Как юридическое лицо у нас продолжает выступление молодёжка, а по текущей команде планируем, что заявимся и начнём новый чемпионат в марте следующего года. Сейчас будет функционировать только молодёжная команда», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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