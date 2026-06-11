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«Фулхэм» хочет выкупить Куси-Асаре у «Баварии»

«Фулхэм» хочет выкупить Куси-Асаре у «Баварии»
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Английский «Фулхэм» хочет подписать 18-летнего нападающего мюнхенской «Баварии» Йону Куси-Асаре на постоянной основе и готовит предложение для немецкого клуба. Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

Стоит отметить, что ранее молодой форвард выступал за лондонский клуб на правах аренды. Он выступал в чемпионате Англии в минувшем сезоне. При этом у него по-прежнему действует контракт с «Баварией», который истекает в 2027 году.

В сезоне-2025/2026 Куси-Асаре провёл за «Фулхэм» 10 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.

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