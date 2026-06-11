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«Барселона» отстранила Хави от матчей легенд клуба

«Барселона» отстранила Хави от матчей легенд клуба
Хави Энрандез
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Бывший полузащитник и экс главный тренер «Барселоны» Хави отстранён от участия в матчах команды легенд. Причиной стала его критика президента Жоана Лапорты в ходе предвыборной кампании, а также поддержка кандидата Виктора Фонта, сообщает журналист Хави Мигель.

Хави выразил желание принять участие в двух ближайших встречах ветеранов — в Майами и Сеуле, однако получил отказ. Организатор матчей Луис Са уведомил представителей футболиста, что его присутствие в составе нежелательно.

Формированием состава команды легенд занимается Алехандро Эчеваррия, которого Хави ранее критиковал в публичных комментариях. В клубе произошедшее рассматривают как временную ситуацию и рассчитывают на её урегулирование в будущем.

Выборы президента «Барселоны» состоялись 15 марта 2026 года. Лапорта одержал победу, набрав 68,18% голосов.

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