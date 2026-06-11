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Сборная Гаити согласилась изменить форму для ЧМ-2026 после запрета со стороны ФИФА

Сборная Гаити согласилась изменить форму для ЧМ-2026 после запрета со стороны ФИФА
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Сборная Гаити по футболу приняла требование Международной федерации футбола (ФИФА) и согласилась полностью изменить дизайн домашнего и гостевого комплектов экипировки непосредственно перед стартом чемпионата мира 2026 года, сообщает издание The Athletic. Ранее руководящий футбольный орган заблокировал первоначальный вариант джерси, посчитав его элементы «политическими».

Причиной санкций со стороны ФИФА стало нанесенное на ткань изображение с силуэтами участников Гаитянской революции и финальной Битвы при Вертьере 1803 года. Согласно регламенту организации по экипировке, на форме строго запрещено использование любых лозунгов, заявлений или изображений, связанных с военными действиями. Комитет ФИФА посчитал графику со штыками нарушением правил, несмотря на исключительно исторический контекст рисунка.

Представители гаитянской команды назвали вердикт федерации «неверной интерпретацией», однако оперативно запросили у колумбийского производителя Saeta внесение правок. В итоге историческая графика была полностью удалена, и на официальной предтурнирной фотосессии ФИФА футболисты сборной Гаити позировали уже в обновленных однотонных футболках.

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