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«Надеюсь, клуб не умрёт». Спортдиректор «Черноморца» — об отказе играть во Второй лиге

«Надеюсь, клуб не умрёт». Спортдиректор «Черноморца» — об отказе играть во Второй лиге
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Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался о решении клуба отказаться от участия во Второй лиге из-за отсутствия финансирования. Он выразил надежду на то, что клуб продолжит своё существование в футболе.

«Новость о том, что «Черноморец» не сможет выступить во Второй лиге — большой удар, и не только для меня. Я тут начинал, после Германии играл в 2008 году, в клубе я практически 11 лет работал спортивным директором. Возможно, в марте мы сможем принять участие. Надеюсь, клуб не умрёт, а мы найдём финансирование», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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