Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным чемпионатом мира в истории

Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным чемпионатом мира в истории
Комментарии

Президент США Дональд Трамп назвал стартующий чемпионат мира — 2026 самым успешным в истории ФИФА. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них [ФИФА] был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты так быстро. И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира. Я разговаривал с Джанни [Инфантино]. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», – приводит слова Трампа аккаунт BBC Sport в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Президент ФИФА отреагировали на скандальный отказ во въезде в США арбитру из Сомали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android