Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным чемпионатом мира в истории

Президент США Дональд Трамп назвал стартующий чемпионат мира — 2026 самым успешным в истории ФИФА. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них [ФИФА] был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты так быстро. И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира. Я разговаривал с Джанни [Инфантино]. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», – приводит слова Трампа аккаунт BBC Sport в социальной сети X.