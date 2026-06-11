«Это должно послужить предупреждением». Маттеус об ожиданиях от выступления Германии на ЧМ

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира – 2026.

«Я считаю, что к 1/16 финала одна или две команды, которые изначально рассчитывали на выход в финал, будут вынуждены рано выбыть из турнира. Немецкая команда уже убедилась на двух последних турнирах, как быстро всё может пойти не так, даже на групповом этапе. Это должно послужить нам предупреждением.

Я считаю, что хорошо, что наша команда поставила перед собой цель стать чемпионами мира. Но, конечно, я также знаю о результатах опросов, где большинство болельщиков считают, что Германия в лучшем случае дойдёт до четвертьфинала. Успех в этом, на мой взгляд, зависит от того, как наша команда будет играть до этого момента. Всё зависит от нашей игры!» – приводит слова Маттеуса Bild.

На групповом этапе турнира сборная Германии встретится с Кюрасао (14 июня), Кот-д’Ивуаром (20 июня) и Эквадором (25 июня).