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Кирилл Обонин вернулся из аренды в «Балтике» в «Зенит»

Кирилл Обонин вернулся из аренды в «Балтике» в «Зенит»
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Калининградскую «Балтику» по истечении срока действия арендного соглашения покинул защитник Кирилл Обонин. Срок договора был рассчитан до июня 2026 года. Права на 19-летнего футболиста продолжают принадлежать петербургскому «Зениту», в систему которого он возвращается по окончании сезона.

Обонин перешёл в стан балтийцев прошлым летом. За этот период в составе главной команды калининградцев защитник принял участие в шести официальных матчах Кубка России. Также на счету игрока восемь матчей во Второй лиге за фарм-клуб «Балтика-2».

Руководство и тренерский штаб калининградского клуба поблагодарили защитника за проявленный профессионализм и вклад в результаты команды. В официальном заявлении «Балтика» пожелала Обонину успехов в дальнейшей футбольной карьере.

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