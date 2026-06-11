Поздняков — о Кулькове: Вася был очень добрым — у него вообще врагов не было

Бывший защитник «Спартака», чемпион СССР 1989 года Борис Поздняков поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет.

«Мне кажется, у Васи вообще врагов не было — со всеми ладил, — вспоминает товарища Борис Поздняков. — Потрясающий человек. Мог завестись, разозлиться в игре, но в жизни оставался очень добрым. Складывалось впечатление, что его вообще невозможно обидеть. Попросить у него можно было всё что угодно. Если у него это было — деньги или ещё что-то — обязательно даст. Эта доброта, искренность роднила Кулькова с Черенковым. Всё-таки я обоих хорошо знал и могу сравнить. Но вместе с тем они были разными. Феде всех всегда было жалко — кто болел или плохо на ногах стоял. А Вася просто был очень добрым. Я его Богатырём называл. В бане как-то увидел: мускулистый, подтянутый, розовощёкий. Думаю: настоящий богатырь! Так и прилипло», — рассказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.