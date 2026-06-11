В «Черноморце» раскрыли подробности финансовых проблем клуба

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал в подробностях о финансовых проблемах клуба, из-за которых команда не будет играть во Второй лиге сезона-2026/2027.

«У нас муниципальный клуб. И всем давно известно, что у муниципалитета запрещено финансирование профессионального спорта из бюджетных денег. К сожалению, все наши переговоры и попытки найти частного спонсора не увенчались успехом. Они продолжались вплоть до последних дней. Но, к сожалению, в связи с непростой ситуацией в крае и стране никто не смог дать нам гарантий и предоставить договор финансирования на следующий год. Мы в лицензировании прошли по всем пунктам. Но РФС отказал именно по финансовым критериям. Мы не смогли подтвердить бюджет. Будем надеяться, что в итоге всё обязательно будет в порядке», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.