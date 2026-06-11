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Альваро Мората высказался о невызове на ЧМ-2026

Альваро Мората высказался о невызове на ЧМ-2026
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33-летний нападающий «Комо» Альваро Мората прокомментировал невызов в сборную Испании на чемпионат мира — 2026.

«Я понимаю, что так должно было случиться. Я не заслужил места в составе сборной на чемпионат мира. Да, это был мой последний шанс сыграть на чемпионате мира, и Испания определённо может его выиграть. Но такова жизнь. Конечно, я бы хотел туда поехать. Я буду поддерживать команду.

У меня были очень трудные времена в сборной, но в то же время это то, что я больше всего люблю в футболе. Национальная команда — это награда за то, что ты получаешь удовольствие от игры. Мне нужно снова начать получать удовольствие от игры, и я надеюсь, что однажды смогу вернуться в сборную», – приводит слова Мораты AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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