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«Если это можно решить заранее, это идеально». Дешам — о трансферах в период ЧМ-2026

«Если это можно решить заранее, это идеально». Дешам — о трансферах в период ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как он относится к совершению игроками трансферов во время чемпионата мира – 2026.

«Некоторые игроки получают предложения, другие могут быть проданы или уйти. Очевидно, чем быстрее разрешится ситуация, тем лучше. Но мне уже приходилось сталкиваться с этим во время турнира – и я могу сказать это сейчас – особенно с Антуаном Гризманном, которому пришлось подписать контракт в середине турнира. Я не собираюсь возражать игрокам; это их профессиональные решения. Если это можно решить заранее, это идеально. Но в наши дни даже те, кто сейчас не находится на трансферном рынке, могут вдруг на нём оказаться. Это часть их личных целей», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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