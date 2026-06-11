Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг сборных. Так, национальная команда России заняла 35-е место, поднявшись на одну позицию. Лидером рейтинга стала сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира.

Во время последней международной паузы сборная России проиграла на выезде национальной команде Египта (0:1) и победила дома команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.