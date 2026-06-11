Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гунько: несмотря на звёздный статус, Кульков с Черенковым были очень простыми людьми

Гунько: несмотря на звёздный статус, Кульков с Черенковым были очень простыми людьми
Комментарии

Бывший тренер молодёжки «Спартака» Дмитрий Гунько поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет. Гунько и Кульков поработали вместе несколько лет.

«Мне вспоминаются его доброта, открытость и порядочность, — говорит Дмитрий Гунько. — Кульков был больше, чем большим футболистом. Он был большим человеком. У Фёдора Фёдоровича Черенкова мне посчастливилось поиграть в молодёжке «Спартака», с Василием Сергеевичем — поработать вместе. Их можно сравнить по светлой ауре, которую они излучали. Несмотря на свой звёздный статус, оба оставались совершенно простыми, душевными людьми, без капли высокомерия. Поэтому их до сих пор помнят и любят», — рассказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«До конца оставался на позитиве». Каким футболистом и человеком был Василий Кульков
Эксклюзив
«До конца оставался на позитиве». Каким футболистом и человеком был Василий Кульков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android