Гунько: несмотря на звёздный статус, Кульков с Черенковым были очень простыми людьми

Бывший тренер молодёжки «Спартака» Дмитрий Гунько поделился воспоминанием о бывшем игроке красно-белых Василии Кулькове. Сегодня, 11 июня, Кулькову могло бы исполниться 60 лет. Гунько и Кульков поработали вместе несколько лет.

«Мне вспоминаются его доброта, открытость и порядочность, — говорит Дмитрий Гунько. — Кульков был больше, чем большим футболистом. Он был большим человеком. У Фёдора Фёдоровича Черенкова мне посчастливилось поиграть в молодёжке «Спартака», с Василием Сергеевичем — поработать вместе. Их можно сравнить по светлой ауре, которую они излучали. Несмотря на свой звёздный статус, оба оставались совершенно простыми, душевными людьми, без капли высокомерия. Поэтому их до сих пор помнят и любят», — рассказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.