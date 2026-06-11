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Тайлер Адамс: домашний ЧМ-2026 должен изменить отношение американцев к футболу

Тайлер Адамс: домашний ЧМ-2026 должен изменить отношение американцев к футболу
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Полузащитник сборной США и английского «Борнмута» Тайлер Адамс заявил, что предстоящий домашний чемпионат мира должен стать историческим моментом для изменения восприятия футбола в стране. По словам хавбека, американская команда нацелена не просто на успешное выступление, но и на глобальную популяризацию этого вида спорта среди местной аудитории.

«Этот турнир — наш шанс раз и навсегда изменить то, как люди в США видят футбол. Давление на нас как на хозяев колоссально, но мы видим в этом уникальную возможность. Мы хотим поставить чемпионат мира в один ряд с НФЛ и НБА и заставить соотечественников по-настоящему влюбиться в нашу игру»,— приводит слова Тайлера Адамса издание The Telegraph.

Сборная США под руководством Маурисио Почеттино начнёт свой путь на домашнем турнире уже 13 июня матчем с Парагваем на стадионе «Соу-Фай» в пригороде Лос-Анджелеса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
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